Το πρώτο του μήνυμα έστειλε ο Μπάμπα μετά τον σοβαρό του τραυματισμό στον ημιτελικό της Λεωφόρου μετά το εξιτήριο που πήρε από το νοσοκομείο.

Η στιγμή του τραυματισμού του Μπάμπα στο 115ο λεπτό του παιχνιδιού «πάγωσε» τους πάντες στη Λεωφόρο. Συγκεκριμένα σε μια διεκδίκηση της μπάλας ο Βαγιαννίδης με τον Μπάμπα χτύπησαν κεφάλι με κεφάλι με τον Γκανέζο να πέφτει στο χορτάρι και να χάνει τις αισθήσεις του.

Ο Γκανέζος αριστερός μπακ διανυκτέρευσε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και για να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ σήμερα το πρωί πήρε το εξιτήριο. Ο 30χρονος έστειλε σήμερα το πρώτο του μήνυμα και με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τόνισε ότι σύντομα θα βρίσκεται και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους καθώς ευχαρίστησε τον κόσμου του ΠΑΟΚ και τον Γιώργο Βαγιαννίδη ο οποίος τον επισκέφτηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Γεια σας, ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον και τις ευχές τις τελευταίες 12 ώρες. Ευτυχώς αναρρώνω καλά και δεν έχω υποστεί μεγάλη ζημιά. Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Βαγιαννίδη που με επισκέφτηκε στο νοσοκομείο. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ, όμως σύντομα θα τρέχω ξανά πάνω-κάτω».

Hello, just wanted to thank everyone for their concern and well wishes in the last 12 or so hours. Thankfully I’m recovering well and scans have shown no major damage.



