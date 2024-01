Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει για την σοβαρότητα με την οποία πρέπει ο Άρης να προσεγγίσει τους 2 προημιτελικούς με τη Νίκη Βόλου και την απαραίτητη ενίσχυση για την συνέχεια.

Μετά την μεγάλη πρόκριση επί της ΑΕΚ, ο Άρης έχει πολύ γρήγορα μπροστά του τα παιχνίδια με τη Νίκη Βόλου για τα προημιτελικά του θεσμού. Δύο παιχνίδια που φαίνονται πολύ εύκολα με βάση την δυναμικότητα των ομάδων, πόσο μάλλον όταν μπορεί ο ισχυρός να διορθώσει στο δεύτερο παιχνίδι την όποια…ανορθογραφία του πρώτου.

Ο Άρης σε κάθε περίπτωση σήμερα το απόγευμα θα πρέπει να «καθαρίσει» με την πρόκριση και στην συνέχεια να κάνει διαχείριση μέχρι το πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών. Δεν ξέρω αν ο Παναιτωλικός ολοκληρώσει την έκπληξη απέναντι στον ΟΦΗ, αλλά με βάση την εικόνα των δύο ομάδων και στα μεταξύ τους παιχνίδια, αλλά και συνολικά μόνο έκπληξη δεν θα είναι γιατί η ομάδα από το Αγρίνιο θεωρώ ότι με τον Πετράκη στον πάγκο της είναι πολύ καλύτερη από τους Κρητικούς.

Για να φτάσουμε όμως να κοιτάμε την επόμενη φάση ο Άρης οφείλει να περάσει τη Νίκη Βόλου και να μην δώσει κανένα απολύτως δικαίωμα. Πρέπει να το πάρει στα…σοβαρά γιατί σε κανέναν τελικό δεν έχει φτάσει ακόμα. Θεωρώ ότι και εντός της ομάδας αυτές τις μέρες πρέπει να μιλάνε στους παίκτες για αυτά τα 2 ματς που για τη Νίκη Βόλου είναι οι τελικοί των τελικών. Για τους παίκτες της η ευκαιρία ζωής να τραβήξουν πάνω τους τα βλέμματα, να κερδίσουν ένα καλύτερο συμβόλαιο. Ζουν και αναπνέουν για αυτά τα ματς, δεν έπαιξαν πρωτάθλημα γιατί το παιχνίδι αναβλήθηκε και θα έρθουν να κάνουν το ματς της ζωής τους.

Video οι Teckitserious, πρόκριση ο Άρης

Όσοι στον οργανισμό του Άρη αντιμετωπίσουν τα ματς ως τυπική διαδικασία θα θέσουν σε μεγάλο κίνδυνο την πρόκριση. Πρέπει να πάρουν στα σοβαρά τα ματς και για να γίνω πιο σαφής ας δουν το βίντεο των πασίγνωστων youtuber-οπαδών της Νίκης Βόλου!

Το όνομα τους…teckitserious παραφρασμένο και με την ίδια προφορά (take it serious) προτρέπει τον Άρη να τους πάρει σοβαρά. Αρκεί κάποιος να δει το πάθος, την δίψα, την τρέλα, την αγάπη τους για τη Νίκη Βόλου στο βίντεο κόντρα στον Λεβαδειακό. Παρεμπιπτόντως τα παιδιά από τον Βόλο κάνουν μία καταπληκτική δουλειά στο κανάλι τους και είναι από τους πλέον γνωστούς στο αντικείμενό τους, αριθμώντας 458.000 ακόλουθους! Μάλιστα ένα από τα πλέον δημοφιλή βίντεό τους είναι από το Παλέ πέρσι όταν και είχαν δώσει το παρόν σε αγώνα του Άρη κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Άρης οφείλει σήμερα να είναι απόλυτα σοβαρός απέναντι στο σύνολο του Ελευθερόπουλου, να πάρει ένα σκορ ασφαλείας που θα μετατρέψει τον επαναληπτικό σε τυπική διαδικασία και να αφοσιωθεί σε δύο πράγματα. Στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα ώστε να μην χάσει την επαφή με την τετράδα και φυσικά στην απαραίτητη ενίσχυση μέσω των μεταγραφών.

Η ενίσχυση που απαιτείται

Φορ, αριστερός εξτρέμ και χαφ βρίσκονται στο επίκεντρο. Βασικά ο φορ έπρεπε να είναι ήδη εδώ, αλλά μαθαίνω ότι μάλλον θα έρθουν πιο γρήγορα ο εξτρέμ (πολλή καλή περίπτωση) και ο χαφ. Ο Άρης οφείλει από την πλευρά του να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερα και ποιοτικότερα προκειμένου να πολλαπλασιάσει τις πιθανότητες για διάκριση φέτος. Πρώτα όμως πρέπει να τελειώσει με την πρόκριση στα ημιτελικά. Ραντεβού στις 18:00 στο Βικελίδης και…καπάκι στην ματσάρα στο Παλέ!

ΥΓ1. Απίστευτο δεν ήταν λέει πέναλτι του Ολυμπιακού! Μα πως; Είναι δυνατόν; Μα ο Βαρούχας είπε ότι ήταν! Η ΚΕΔ όμως μας είπε ότι δεν είναι! Και ο Άρης λένε τώρα το άλλαξε και ζητάει Έλληνες. Μόνο που δεν το άλλαξε ο Άρης. Αυτοί άλλαξαν τους ξένους διαιτητές. Και φέρνουν τύπους σαν αυτόν που την Κυριακή διαμόρφωσε με τα…

ανθρώπινα λάθη του το αποτέλεσμα. 3 μήνες ο Ολυμπιακός φωνάζει μετά από κάθε παιχνίδι και την Κυριακή δεν έβγαλε…κιχ. Αφού ήταν καλός ο Δανός, αφού… Ε, μπορεί πλέον να είναι καλύτεροι κάποιοι Έλληνες! Τα υπόλοιπα μετά την πρόκριση…