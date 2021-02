Ο Ανιέλι τα έχωσε στον Κόντε: «Άντε γαμ@@@@, μίλα τώρα μαλ@@@» (vid)

Ένταση επικράτησε... εκτός αγωνιστικού χώρου όμως, στην ανάπαυλα και στο τέλος της αναμέτρησης Γιουβέντους – Ίντερ, στην οποία η Γηραιά Κυρία πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, αφήνοντας εκτός τους Νερατζούρι.

Στην ανάπαυλα υπήρξε, όπως διαρρέει, φραστικό επεισόδιο μεταξύ του προέδρου της Γιούβε, Αντρέα Ανιέλι, και του προπονητή της Ίντερ (και άλλοτε παίκτη και τεχνικού των Μπιανκονέρι), Αντόνιο Κόντε.

Για τον λόγο αυτό, στο φινάλε του αγώνα, η κάμερα έπιασε τον ισχυρό άνδρα της Γηραιάς Κυρίας, κατεβαίνοντας την εξέδρα, να φωνάζει «άντε γαμ@@@@, μίλα τώρα μαλ@@@», κοιτώντας προς την πλευρά του Κόντε, ο οποίος φέρεται να του έκανε την γνωστή χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο.

Ερωτηθείς σχετικά, ο τεχνικός των Νερατζούρι είπε ότι «πηγές της Γιουβέντους λένε ότι υπήρξε ένα επεισόδιο στο τέλος του αγώνα; Οι πηγές της Γιουβέντους πρέπει να πουν την αλήθεια και πιστεύω ότι ο τέταρτος διαιτητής πρέπει να αναφερθεί σε αυτό που συνέβη σε όλο το ματς. Χρειάζεται περισσότερο αθλητικό πνεύμα και περισσότερος σεβασμός γι' αυτόν που δουλεύει».

Apparently, Agnelli told Conte "shut up you jerk" after the game #JuveInterpic.twitter.com/g4J8WF8e9M

— Juve Canal (@juvecanal2) February 9, 2021