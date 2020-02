Ο Βάγκνερ που και στο πέρασμά του από την Premier League είχε δείξει το ήθος του, φοβήθηκε μήπως είχε χτυπήσει ο Τζόρνταν Τορουναρίγκα όπως έπεσε πάνω του μπροστά από τον πάγκο των «βασιλικών μπλε».

Αμέσως ο προπονητής βοήθησε τον παίκτη να σηκωθεί, εκείνος πήρε και πέταξε τα νερά στο έδαφος από τον εκνευρισμό του και ο Βάγκνερ τον έπιασε από τον αυχένα για να τον ηρεμήσει. Αυτό, ο διαιτητής το εξέλαβε ως κάτι αντικανονικό και απέβαλε τον τεχνικό της Σάλκε!

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και την ομάδα του» είπε μετά το ματς ο Βάγκνερ, που δεν είχε κάνει τίποτα κι όμως αισθάνθηκε ότι έπρεπε ν' απολογηθεί αν έκανε κάτι λάθος!

David Wagner (Schalke coach) got a RC for this after VAR pic.twitter.com/49lYS1jWFe

— Hi im Chris (@BEARDED711XL) February 4, 2020