Ντόρτμουντ: Πρώτο γκολ...μαγεία για τον Ρέινα (vid)

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα των Βεστφαλών κατά τη διάρκεια του χειμερινού διαλείμματος της Bundesliga και από την πρώτη στιγμή έδειξε... σαν έτοιμος από καιρό.

Γεννημένος τον Νοέμβριο του 2002, ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής και γιος του άλλοτε διεθνή μέσου, Κλαούντιο, ο Τζίο Ρέινα με εξαιρετική τεχνική κατάφερε ν' αποφύγει διπλό μαρκάρισμα περνώντας ανάμεσα από δύο αντιπάλους, έφερε τη μπάλα στο δεξί και αντικρίζοντας την αριστερή γωνία του αντίπαλου γκολκίπερ, το «έγραψε».

Ο μικρός δεν χάρηκε με το αποτέλεσμα της αναμέτρησης που άφησε τη Ντόρτμουντ εκτός ημιτελικών του Κυπέλλου Γερμανίας, αλλά ο κόσμος αρχίζει να ψάχνει πλέον για εκείνον...

Everyone’s talking about Haaland but 17-year-old Gio Reyna, son of Claudio, scored an absolute peach for Dortmund tonight, his first goal for the club. pic.twitter.com/mUnqr2jIcR

— MUNDIAL (@MundialMag) February 4, 2020