Μπράντον Τόμας: «Έλαβα μηνύματα αποχαιρετισμού από φιλάθλους του ΠΑΟΚ, αυτό δείχνει πόσο με αγάπησαν εκεί»

Ο Μπράντον Τόμας παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Απόλλωνα Λεμεσού κι έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στα μηνύματα που πήρε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ μετά την αποχώρησή του.

Η προφορική συμφωνία του Μπράντον Τόμας με τον Απόλλωνα Λεμεσού επισημοποιήθηκε. Ο Ισπανός φορ αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ ύστερα από μια τριετία και αφού πέρασε ιατρικά υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Κύπρου.

Στη συνέχεια, ο σύλλογος της Λεμεσού μοιράστηκε με τον κόσμο μία σύντομη συνέντευξη του 30χρονου επιθετικού, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην απόφασή του να αφήσει τον Δικέφαλο του Βορρά, αλλά και στον τρόπο που τον αποχαιρέτησαν οι φίλαθλοι της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε στις δηλώσεις του

Ποια είναι τα συναισθήματά σου με την ένταξή σου στον Απόλλωνα Λεμεσού;

Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί γνωρίζω ότι το κυπριακό πρωτάθλημα έχει ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια. Είχα αρκετούς γνωστούς και πρώην συμπαίκτες που αγωνίστηκαν στην Κύπρο και συγκεκριμένα στον Απόλλωνα, όπως ο Εμίλιο Ενσούε και ο Έκτορ Γιούστε στη Μαγιόρκα. Και οι δύο μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα. Με τον Γιούστε μάλιστα είχα μιλήσει και όσο βρισκόταν εδώ. Ανυπομονώ να ενταχθώ στο σύνολο, να προσαρμοστώ γρήγορα και να πετύχουμε πράγματα μαζί.

Πόσο σημαντικό είναι για σένα να γίνεις γρήγορα μέρος της πόλης και της ομάδας;

Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν έχω καλές σχέσεις με τους συμπαίκτες μου, με βοηθά να παίζω καλύτερα και να έχω αυτοπεποίθηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που φεύγω από τη χώρα μου. Στη Γαλλία, επειδή ήταν η πρώτη φορά, ήταν δύσκολο. Μου πήρε τέσσερις μήνες να μάθω γαλλικά και μετά ήταν πιο εύκολα. Το πρωτάθλημα ήταν δύσκολο, ήμουν νέος και άπειρος, αλλά με βοήθησε να ωριμάσω ως άνθρωπος και ποδοσφαιριστής. Έμαθα να ζω μόνος μου. Στην Ελλάδα ήταν πιο εύκολο, γιατί είχα ήδη εμπειρίες από τη Γαλλία. Η Θεσσαλονίκη έμοιαζε πολύ με τη Μαγιόρκα, τα φαγητά ήταν παρόμοια, έμαθα ελληνικά και μπορούσα να επικοινωνώ. Οι άνθρωποι ήταν ανοιχτοί και μου άρεσε πολύ.

Υπήρξε όντως πρόταση ανανέωσης από τον ΠΑΟΚ; Γιατί τελικά δεν παρέμεινες εκεί;

Μίλησα όντως με τον ΠΑΟΚ και υπήρχε πρόταση για έναν ακόμη χρόνο, αλλά εγώ ήθελα συμβόλαιο δύο ετών. Στη συνέχεια ήρθε η πρόταση του Απόλλωνα, την οποία αποδέχθηκα γιατί μου άρεσε το πρότζεκτ και η φιλοσοφία της ομάδας. Όπως είπα και πριν, ήθελα ένα μέρος όπου θα μπορούσε να ζήσει η οικογένειά μου. Το κυπριακό πρωτάθλημα βελτιώνεται κάθε χρόνο και το αποδεικνύουν οι επιτυχίες των ομάδων στην Ευρώπη.

Ποιοι είναι οι στόχοι και τα κίνητρά σου στον Απόλλωνα;

Στόχος μου είναι να κερδίζουμε πολλά παιχνίδια. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, γιατί όλοι ξέρουμε πως είναι το ποδόσφαιρο. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τον Απόλλωνα να πετύχει τους στόχους του, να πάρουμε νίκες και να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε στο πρωτάθλημα. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κυνηγήσουμε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, αλλά ο στόχος μου είναι να τα δίνω όλα. Ο Απόλλωνας είναι μία σημαντική ομάδα στην Κύπρο με υψηλούς στόχους.

Φαντάζομαι ότι δέχθηκες πολλά μηνύματα στο Instagram. Ποιο ήταν το πιο ωραίο ή ξεχωριστό μήνυμα που έλαβες;

Δέχθηκα πολλά μηνύματα από τους οπαδούς του Απόλλωνα, οι οποίοι με καλωσόρισαν και μου ευχήθηκαν τα καλύτερα. Παράλληλα, έλαβα και πολλά μηνύματα από φιλάθλους του ΠΑΟΚ κάτω από την ανάρτηση του αποχαιρετισμού μου. Τα διάβασα όλα και ήταν πολύ όμορφα και συγκινητικά. Αυτό δείχνει πόσο με αγάπησαν στην πόλη και πως κατάλαβαν ότι έδινα τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Θα τους έχω για πάντα στην καρδιά μου.