Εθνικός και Δόξα Δράμας πήραν σπουδαίες νίκες.

Πλούσια δράση στη Γ' εθνική με τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στον πρώτο όμιλο η Δόξα Δράμας... δραπέτευσε με τη νίκη από την έδρα του Θερμαϊκού, ενώ ο Πανθρακικός πέρασε από την Ορεστιάδα.

Στον δεύτερο όμιλο ο Απόλλων Καλαμαριάς βρέθηκε στην κορυφή μετά τη νίκη του επί του Εορδαϊκού και την ισοπαλία της Βέροιας με τον Ερμή.

Στον τρίτο όμιλο ο Αστέρας Σταυρού επικράτησε της Σελεύκειας και παρέμεινε στην κορυφή.

Στον τέταρτο όμιλο ο Πύργος πήρε μία ακόμα νίκη επί του Ερμή Μελιγούς κι αύξησε τη διαφορά από τη Ζάκυνθο, που ηττήθηκε στο Λουτράκι.

Στον πέμπτο όμιλο ο Άρης Πετρούπολης λύγισε και την Κάρυστο και κάνει περίπατο.

Στον έκτο όμιλο ο Εθνικός πήρε το ματς με τον Ηλυσιακό κι έτσι παρέμεινε πρώτος, πάνω από τον Σαρωνικό.

1ος όμιλος

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Ξάνθη 1-1

Ορέστης Ορεστιάδας – Πανθρακικός 1-3

Θερμαϊκός – Δόξα Δράμας 0-1

ΠΑΟΚ Κρηστώνης – Αετός Οφρυνίου 2-0

ΠΑΟΚ Δυτικού – Απόλλων Κρύας Βρύσης 4-1

Ηρακλής Θερμαϊκού – Κιλκισιακός 1-0

Η βαθμολογία

1. Δόξα Δράμας 36

2. Πανθρακικός 35

3. ΑΟ Ξάνθη 31

4. Ηρακλής Θερμαϊκού 27

5. Αετός Οφρυνίου 26

6. Ποσειδώνας Μηχανιώνας 23

7. ΠΑΟΚ Κρηστώνης 21

8. Απόλλων Κρύας Βρύσης ΠΑΣ 18

9. Θερμαϊκός Θέρμης 14

10. Κιλκισιακός 13

11. ΠΑΟΚ Δυτικού 13

12. Ορέστης Ορεστιάδας 4

2ος όμιλος

Απόλλων Καλαμαριάς – Εορδαϊκός 2-0

Ακρίτες Συκεών – Αστέρας Καρδίτσας 4-2

ΦΣ Κοζάνη – ΑΕ Ευόσμου 3-0

Ερμής Εξοχής – Βέροια 1-1

Σαρακηνός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-4

ΑΕ Αλεξάνδρειας – Πιερικός 2-0

Η βαθμολογία

1. Απόλλων Καλαμαριάς 36

2. Βέροια 35

3. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 29

4. Πιερικός 25

5. Ερμής Εξοχής 23

6. Εορδαϊκός 20

7. ΑΕ Αλεξάνδρειας 20

8. Σαρακηνός 17

9. Αστέρας Καρδίτσας 16

10. Ακρίτες Συκεών 15

11. Κοζάνη ΦΣ 15

12. Ευόσμου ΑΕ 2

3ος όμιλος

ΠΟ Ελασσόνας – ΑΕ Λευκίμμης 3-1

ΠΑΣ Λαμία – Άρης Φιλιατών 0-0

ΑΟ Ανθούπολη – ΑΟ Τρίκαλα 1-4

Τηλυκράτης Λευκάδας – Θεσπρωτός 3-0 α.α

Πρόοδος Ρωγών – Αναγέννηση Άρτας 0-2

ΑΕΝ Σελεύκειας – Αστέρας Σταυρού 1-2

Ρεπό: Αναγέννηση Σχηματαρίου

Η βαθμολογία

Αστέρας Σταυρού 32

ΠΟ Ελασσόνας 29

ΠΑΣ Λαμία 28

Τηλυκράτης Λευκάδας 27

Άρης Φιλιατών 26

Αναγέννηση Άρτας 25

Τρίκαλα ΑΟ 25

ΑΕ Λευκίμμης 25

Αναγέννηση Σχηματαρίου 24

ΑΟ Ανθούπολη 20

ΑΕΝ Σελεύκειας 15

Πρόοδος Ρωγών 14

Θεσπρωτός 1

4ος όμιλος

ΑΟ Λουτρακίου – ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-0

ΑΟ Μιλτιάδης – Πανγυθεατικός 4-0

Ερμής Μελιγούς – ΠΑΣ Πύργος 0-2

Θύελλα Πατρών – Παναιγιάλειος 1-2

Πέλοπας Κιάτου – ΠΑΣ Κόρινθος 1-1

Πανθουριακός – Παναχαϊκή 0-0

Η βαθμολογία

1. Πύργος AFC 38

2. Ζάκυνθος ΑΠΣ 34

3. Παναιγιάλειος 33

4. Μιλτιάδης ΑΟ 27

5. ΑΟ Λουτρακίου 24

6. Κόρινθος ΠΑΣ 20

7. Παναχαϊκή 18

8. Πέλοπας Κιάτου 18

9. Θύελλα Πατρών 16

10. Πανθουριακός 15

11. Ερμής Μελιγούς 9

12. Πανγυθεατικός 2

5ος όμιλος

ΑΕΡ Αφάντου – Αμαρυνθιακός 3-1

Νέα Αρτάκη – Απόλλων Καλυθιών 2-0

Αστέρας Καισαριανής – Δόξα Βύρωνα 2-1

Κένταυρος Βριλησσίων – Νέα Ιωνία 2-0

Άρης Πετρούπολης – ΑΟ Καρύστου 1-0

Ρόδος – Διαγόρας 0-3 α.α

Η βαθμολογία

1. Άρης Πετρούπολης 40

2. Νέα Αρτάκη 31

3. Νέα Ιωνία 28

4. ΑΟ Καρύστου 27

5. Αστέρας Καισαριανής 25

6. Διαγόρας Ρόδου 25

7. Αφάντου ΑΕΡ 22

8. Απόλλων Καλυθιών 21

9. Δόξα Βύρωνα 16

10. Κένταυρος Βριλησσίων 13

11. Αμαρυνθιακός 11

12. Ρόδος ΑΣ 5

6ος όμιλος

Θύελλα Ραφήνας – ΑΕ Μυκόνου 1-0

Εθνικός – Ηλυσιακός 3-2

Ιωνικός – ΑΟ Χαϊδαρίου 1-0

Γρανίτης – Αίας Σαλαμίνας 0-0

Γιούχτας – Ατσαλένιος 1-0

Σαρωνικός Αναβύσσου – Αστέρας Βάρης 2-1

Η βαθμολογία

1. Εθνικός Πειραιώς 30

2. Σαρωνικός Αναβύσσου 28

3. Μυκόνου ΑΕ 28

4. Αστέρας Βάρης 26

5. Θύελλα Ραφήνας 25

6. Ιωνικός 25

7. Ατσαλένιος 24

8. Γιούχτας 21

9. Ηλυσιακός 17

10. Αίας Σαλαμίνας 14

11. Χαϊδαρίου ΑΟ 12

12. Γρανίτης Αγίας Μαρίνας 1