Ιωνικός: «Παρά τη νίκη μας, δεν θα δεχτούμε ξανά τον ορισμό αυτού του διαιτητή»
Με κεφαλιά γκολ του Τζάξον και απευθείας εκτέλεση φάουλ του αρχηγού της ομάδας Λευτέρη Ματσούκα, ο Ιωνικός επικρατεί της ΑΕ Μυκόνου με 2-1 και συνεχίζει τη μάχη της ανόδου.
Ωστόσο, οι διοικούντες την ομάδα, με ανακοίνωσή τους στάθηκαν κατά της διαιτησίας του Αργυρόπουλου.
Η ανακοίνωση του Ιωνικού:
«Παρά τη χθεσινή νίκη απέναντι στην ΑΕ Μυκόνου νιώθουμε την ανάγκη να επισημάνουμε την μη επάρκεια του κυρίου Αργυρόπουλου να σφυρίζει παιχνίδια κρισιμότητας σαν του χθεσινού.
Ο κόσμος που βρέθηκε στην Νεάπολη και είδε με τα μάτια του τα όσα συνέβησαν βράζει.
Στο παρελθόν σαν διοίκηση του ιστορικού αυτού συλλόγου που λέγεται Ιωνικός, έχουμε βγάλει συγχαρητήριες ανακοινώσεις σε διαιτητές παρά το γεγονός ότι έχουμε ηττηθεί.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, και επαναλαμβάνουμε, παρά τη χθεσινή μας σημαντική νίκη, επισημαίνουμε πως δε θα δεχτούμε ξανά τον ορισμό του εν λόγω διαιτητή σε παιχνίδια της ομάδας μας έως το τέλος του πρωταθλήματος και σε καμία περίπτωση δε θα ανεχτούμε ξανά ανάλογες συμπεριφορές».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.