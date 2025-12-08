Ιωνικός: «Παρά τη νίκη μας, δεν θα δεχτούμε ξανά τον ορισμό αυτού του διαιτητή»

Ο Ιωνικός, μπορεί να επικράτησε της Μυκόνου, αλλά με ανακοίνωσή του στέκεται κατά της διαιτησίας και έκανε σαφές ότι δεν θα δεχτεί ξανά τον ορισμό του Αργυρόπουλου.

Με κεφαλιά γκολ του Τζάξον και απευθείας εκτέλεση φάουλ του αρχηγού της ομάδας Λευτέρη Ματσούκα, ο Ιωνικός επικρατεί της ΑΕ Μυκόνου με 2-1 και συνεχίζει τη μάχη της ανόδου.

Ωστόσο, οι διοικούντες την ομάδα, με ανακοίνωσή τους στάθηκαν κατά της διαιτησίας του Αργυρόπουλου.

Η ανακοίνωση του Ιωνικού:

«Παρά τη χθεσινή νίκη απέναντι στην ΑΕ Μυκόνου νιώθουμε την ανάγκη να επισημάνουμε την μη επάρκεια του κυρίου Αργυρόπουλου να σφυρίζει παιχνίδια κρισιμότητας σαν του χθεσινού.

Ο κόσμος που βρέθηκε στην Νεάπολη και είδε με τα μάτια του τα όσα συνέβησαν βράζει.

Στο παρελθόν σαν διοίκηση του ιστορικού αυτού συλλόγου που λέγεται Ιωνικός, έχουμε βγάλει συγχαρητήριες ανακοινώσεις σε διαιτητές παρά το γεγονός ότι έχουμε ηττηθεί.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, και επαναλαμβάνουμε, παρά τη χθεσινή μας σημαντική νίκη, επισημαίνουμε πως δε θα δεχτούμε ξανά τον ορισμό του εν λόγω διαιτητή σε παιχνίδια της ομάδας μας έως το τέλος του πρωταθλήματος και σε καμία περίπτωση δε θα ανεχτούμε ξανά ανάλογες συμπεριφορές».