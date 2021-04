Ο Καταλανός προπονητής που συνεχώς έλεγε πόσο απίθανο είναι για την ομάδα του να φτάσει στο ονειρικό Qaudruple, είδε τους «πολίτες» να μένουν εκτός τελικού του Κυπέλλου μετά την ήττα με σκορ 1-0 από την Τσέλσι στο «Γουέμπλεϊ» το βράδυ του Σαββάτου.

Ακούστηκε πως οι αλλαγές που έκανε στο αρχικό σχήμα της ομάδας του ήταν προκειμένου να... προφυλάξει τους υπόλοιπους στόχους και κυρίως το Champions League και αυτό δεν του χτύπησε καθόλου καλά...

«Πείτε απλά ότι χάσαμε το παιχνίδι, όχι ότι δεν δώσαμε σημασία, είναι κρίμα. Είναι μια συζήτηση που δεν αξίζει. Χάσαμε από μια ομάδα κορυφαίου επιπέδου. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε και αξίζουν συγχαρητήρια στην Τσέλσι.

Τι θα γινόταν δηλαδή αν είχαμε πάρει τη νίκη εμείς και ήμασταν στον τελικό; Πείτε ό,τι θέλετε πριν από το ματς και πείτε ότι ο Πεπ δεν δίνει σημασία, όχι μετά από το ματς επειδή μόνο και μόνο χάσαμε το παιχνίδι. Οι παίκτες μου για 10-11 μήνες παίζουν με πάθος που δεν έχω ξαναδεί.

Σεβόμαστε το Κύπελλο Αγγλίας και την επόμενη φορά μιλήστε με ονόματα, όχι απλά να ρίχνετε αλλού την ευθύνη. Εσείς, δηλαδή, θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να παίξει ο Φεράν Τόρες ο Στέρλινγκ ή ο Ζέσους δεν άξιζαν να παίξουν το ματς;» ανέφερε ο Πεπ.

Pep "Next time tell me which people say that"

Reporter "TV commentators"

Pep Guardiola says his side's defeat in the FA Cup semi-final against Chelsea on Saturday was not down to a lack of respect for the competition after he made eight changes to his starting line-up pic.twitter.com/O1xPe2qaqY

— Football Daily (@footballdaily) April 17, 2021