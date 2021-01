FA Cup: Πατέρας δακρύζει στο ντεμπούτο του 18χρονου γιου του, που μεγάλωσε σε αναπηρικό καροτσάκι (pics & vid)

Το FA Cup δεν είναι απλά ο πιο ιστορικός θεσμός στον πλανήτη. Είναι ο θεσμός των εκπλήξεων, των «θαυμάτων», των ανθρώπινων ιστοριών που με βάση το ποδόσφαιρο αναδεικνύουν καθημερινούς ήρωες, ξεχωριστές διαδρομές και συναισθηματικούς δεσμούς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όλα τα κριτήρια δηλαδή που πληροί η συγκινητική ιστορία της οικογένειας Τόμπσον. Του πατέρα, Λι Τόμπσον, βοηθού προπονητή στη Στόκσμπριντζ (η περιβόητη ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του ο Τζέιμι Βάρντι) και του 18χρονου γιου του, Ντέκλαν Τόμπσον, ο οποίος έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ και ταυτόχρονα τον πατέρα του περήφανο.

Με το ρολόι να δείχνει το 1ο λεπτό των καθυστερήσεων και τη Σέφιλντ να πραγματοποιεί την αλλαγή, ο Λι παρακολουθεί καρφωμένος με τη γυναίκα και τους άλλους τρεις γιους του στην τηλεόραση. Κι όταν η κάμερα δείχνει ότι δίπλα στον 4ο διαιτητή περιμένει ο Ντέκλαν για να αντικαταστήσει τον συμπαίκτη του, ξεσπά σε «τρελούς» πανηγυρισμούς, για να ακολουθήσουν δάκρυα συγκίνησης και χαράς στο πλευρό της μαμάς Τόμπσον.

Μπορεί το όνειρο ενός πατέρα να καμαρώσει τον γιο του στον πρώτο επαγγελματικό του αγώνα να μοιάζει κοινό και φυσιολογικό, στην περίπτωση του Λι, όμως, σήμαινε κάτι παραπάνω. Διότι ο μικρός Ντέκλαν χρειάστηκε να διανύσει ένα υπεράνθρωπο ταξίδι μέχρι το ντεμπούτο του, έχοντας περάσει τα πρώτα χρόνια της ζωής του καθηλωμένος σε καροτσάκι, παλεύοντας με τη σπάνια οστεοχονδρίτιδα ισχίου Perthes, μια παθολογική βλάβη στη μηριαία κεφαλή που καθιστούσε αδύνατο να περπατήσει.

Ωστόσο, ο «μαχητής» Ντέκλαν και οπαδός της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ από μικρός, δεν το έβαλε κάτω, κατάφερε να ξεπεράσει την ασθένεια και να φτάσει το καλοκαίρι του 2020 να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα της καρδιάς του.

«Ήταν συγκινητικό να βλέπω στο βίντεο την οικογένειά μου να με παρακολουθεί καθώς μπαίνω αλλαγή στο ματς. Απλά και μόνο να βλέπω ότι τους έκανα τόσο περήφανους και ότι σήμαινε τόσα πολλά για αυτούς. Κι ο παππούς μου τα ίδια, δεν είναι πολύ καλά τώρα, αλλά μπορούσα να δω πόσο χαρούμενο τον έκανα. Αυτό είναι που κάνει το FA Cup και το ποδόσφαιρο τόσο ξεχωριστό», δήλωσε ο Ντέκλαν, ο οποίος συγκίνησε τον πατέρα και την οικογένειά του και εκείνοι με τη σειρά τους όλους εμάς που παρακολουθήσαμε το βίντεο.

So after all the emotions yesterday got to spend some time with @Decthompson09 today. We were all gutted not to be in the crowd to watch his debut but hopefully soon we will be able to watch from the stands cheering him on!! Love you son!! #ProudDad #swfc #EmiratesFACup #debut pic.twitter.com/pcZRqdtImX

— Lee Thompson (@LeeThom25796166) January 10, 2021