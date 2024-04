Αλλαγές στο format του FA Cup ανακοίνωσε η ομοσπονδία της Αγγλίας. Σε ισχύ από την επόμενη κιόλας σεζόν οι νέοι κανονισμοί.

Σε σημαντικές αλλαγές του format του FA Cup προχώρησε η FA. Η αγγλική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι από την επόμενη αγωνιστική περίοδο οι επαναληπτικοί που προκύπτουν σε περίπτωση ισοπαλίας θα καταργηθούν οριστικά. Μέχρι και φέτος όλα τα παιχνίδια από τον πρώτο μέχρι και τον πέμπτο γύρο είχαν επαναληπτικούς αγώνες σε περίπτωση που οι ομάδες δεν έλυναν τις διαφορές τους στα 90 λεπτά.

Από την επόμενη σεζόν αυτό δεν θα ισχύ και όλα τα παιχνίδια θα οδηγούνται στην παράταση και στη συνέχεια στα πέναλτι εφόσον χρειαστεί. Από εκεί και πέρα, η FA ανακοίνωσε ότι θα καταργηθούν και τα μεσοβδόμαδα παιχνίδια του Κυπέλλου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δώσει μεγαλύτερη λάμψη στον θεσμό.

Μάλιστα, από τον πέμπτο γύρο και μετά, όλα τα παιχνίδια της Premier League θα αναβάλονται ώστε να δοθεί μεγαλύτερη βάση στο FA Cup, ενώ ακόμα και το Σαββατοκύριακο του τελικού, η αγγλική λίγκα θα μπαίνει στον «πάγο» με στόχο το build up της μεγάλης αναμέτρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο format θα έχει ισχύ για τα επόμενα έξι τουλάχιστον χρόνια.

The FA and The @premierleague have reached an agreement to strengthen the #EmiratesFACup format and increase support for grassroots football.



