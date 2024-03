Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια των ημιτελικών του Κυπέλλου Αγγλίας μετά την κλήρωσε που έλαβε χώρα στον απόηχο της επικής πρόκρισης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Λίβερπουλ.

Στο πιθανότατα πιο... παρανοϊκό ματς της σεζόν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «λύγισε» (4-3) τη Λίβερπουλ χάρη στο buzzer beater του Αμάντ Ντιαλό και προκρίθηκε με τον πλέον επικό τρόπο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας. Ίσως για αυτό και η κληρωτίδα να της... χαμογέλασε, αφού στους «4» του FA απέφυγε τους δύο «μεγάλους» και θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Κόβεντρι της Championship. Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι συνθέτουν το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών.

Τα παιχνίδια θα λάβουν χώρα, όπως κάθε χρόνο, στο «Γουέμπλεϊ» στις 20 και 21 Απριλίου.

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete 🤩



We're off to Wembley 👀