Ελληνική «μονομαχία» για το FA Cup, καθώς ο Κώστας Τσιμίκας και ο Δημήτρης Γιαννούλης αρχίζουν βασικοί στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ κόντρα στη Νόριτς. Στον πάγκο και ο Χρήστος Τζόλης για τα Καναρίνια.

Κώστας Τσιμίκας vs Δημήτρης Γιαννούλης, πράξη 3η. Οι δύο Έλληνες μπακ τίθενται για άλλη μια φορά αντιμέτωποι στο Νησί, αρχίζοντας βασικοί στον αγώνα του FA Cup ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Νόριτς.

Στην 4η φετινή συνάντηση των δύο ομάδων, ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε βασικό τον «Τσίμι», ενώ ο Ντιν Σμιθ έδωσε φανέλα βασικού στον Γιαννούλη κι επανέφερε στην αποστολή τον Χρήστο Τζόλη μετά από δύο παιχνίδια.

Οι προηγούμενες δύο αναμετρήσεις όπου οι διεθνείς μας αμυντικοί πήραν λεπτά συμμετοχής έληξαν με το ίδιο σκορ υπέρ των Reds (3-0).

🔴 #LIVNOR 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴 How the Reds line-up for tonight’s #EmiratesFACup fifth-round tie 📋

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



