Οπαδοί Μίντλεσμπρο: «Παιχνίδι της εργατικής τάξης; Σταματήστε την απληστία στο ποδόσφαιρο»

Οι οπαδοί της Μίντλεσμπρο εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις τιμές των εισιτηρίων της προσεχούς αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το FA Cup.

Η Μίντλεσμπρο κληρώθηκε με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 4 Φλεβάρη.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι υψηλές όμως, κάτι που έφερε την αντίδραση των οπαδών της Μπόρο.

«46 λίρες; παιχνίδι της εργατικής τάξης; σταματήστε την απληστία στο ποδόσφαιρο», έγραψαν συγκεκριμένα σε ένα πανό στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας, το Σάββατο κόντρα στην Κόβεντρι.

Ενώ σε ένα άλλο υπογράμμιζαν: «το ποδόσφαιρο είναι δικό μας»!

Δείτε το:

Middlesbrough banner at the weekend after being charged £46 for Man United tickets in the FA Cup. pic.twitter.com/tN2KgDroaE