Ξεκαρδιστικό: Η πρωταθλήτρια Κλουζ ξέχασε τον Χόμπαν που κυνηγούσε το πούλμαν (vid)

Μετά τη νίκη της Κλουζ επί της Ακαντέμικα Κλιντσένι για το πρωτάθλημα Ρουμανίας ο Οβίντιου Χόμπαν περίμενε έξω από το γήπεδο για να φύγει με την ομάδα. Ωστόσο η Κλουζ είχε ήδη ξεκινήσει για το ταξίδι των 450 χλμ χωρίς τον Χόμπαν, με αποτέλεσμα ο 38χρονος χαφ να αρχίσει το τρέξιμο για να προλάβει αλλά και τα τηλέφωνα για να τον περιμένουν. Η Κλουζ είναι εδώ και τρία σερί χρόνια πρωταθλήτρια της χώρας με τον Χόμπαν να έχει συμμετοχή σε αυτούς τους τίτλους. Μάλιστα ο έμπειρος μέσος που έχει υπάρξει και διεθνής έχει πάρει πρωταθλήματα και στο Ισραήλ.

The amazing video of the day in Romania.

CFR's bus forgot midfielder Hoban at the stadium in Clinceni. pic.twitter.com/JyMBIgafNA

Emanuel Roşu (@Emishor) May 6, 2021