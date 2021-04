Ο Μάρκο Λιβάια κάνει τη διαφορά στην Χάιντουκ και οι οπαδοί της κροατικής ομάδας… έχουν ξετρελαθεί με την απόδοσή του. Στο πρόσφατο μάλιστα παιχνίδι της ομάδας του, με την Λοκομοτίβα του Κυριάκου Παπαδόπουλου, κατάφερε να πετύχει ένα υπέροχο γκολ.

Πριν τη συμπλήρωση 15 λεπτών, ο πρώην μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, χωρίς να κοιτάει την αντίπαλη εστία, έπιασε ένα μονοκόμματο σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα, λίγο αργότερα έβγαλε και την ασίστ στον Ναγίρ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την Χάιντουκ.

O Λιβάγια έχει πλέον 1 γκολ και 2 ασίστ σε 3 ματς με την κροατική ομάδα, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με τεράστια απόσταση (30 και 31 βαθμών αντίστοιχα!) από τις Ντινλαμο Ζάγκρεμπ και Οσιγεκ αντίστοιχα, οι οποίες κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις.

What a goal by Marko Livaja, his first since returning to the HNL, Fossatti got his first assist of the season. pic.twitter.com/l4cyI54XLl

