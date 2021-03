Ο «Γκάζα» δήλωσε πως ούτως ή άλλως αναζητούσε λίγες... διακοπές, αν και αντιλαμβάνεται πως δεν θα είναι απολύτως έτσι από τη στιγμή που θα είναι σε μέρος που θα θυμίζει ζούγκλα, στην Ονδούρα.

Το ριάλιτι της ιταλικής τηλεόρασης τιτλοφορείται: «L' Isola dei Famosi», κάτι αντίστοχο του Su​rvivor και του βρετανικού I am a Celebrity, get me out of here, όπου είχε συμμετάσχει πριν από αρκετό καιρό ο Χάρι Ρέντναπ!