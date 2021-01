Ο Όκοφλεξ της Σέλτικ ξεχάστηκε και φορούσε τα AirPods στον πάγκο λίγο πριν το ντεμπούτο του (pic)

Σέλτικ και Χιμπέρνιαν αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 με τους «Κέλτες» να χάνουν την ευκαιρία να πλησιάσουν στην κορυφή και την Ρέιντζερς.

Ο τεχνικός των «Καθολικών», θέλησε να βάλει «φρέσκα πόδια» στην επίθεση και έτσι διάλεξε τον 18χρονο Άρμστρονγκ Όκοφλεξ που έκανε το ντεμπούτο του.

Βέβαια, το άγχος για τον νεαρό παίκτη της Σέλτικ ήταν τέτοιο που ενώ έβαζε τη φανέλα του για να μπει στο γήπεδο μετά το ζέσταμα, φορούσε ακόμα στα αυτιά του τα AirPods του.

Ωστόσο είναι πολύ πιθανό ο λόγος που τα φορούσε να ήταν για να επικοινωνήσει με μέλη του προπονητικού προσωπικού της Σέλτικ που δεν παρευρέθηκαν στο παιχνίδι. Υπενθυμίζεται ότι ο Νιλ Νένον και 14 ακόμα παίκτες του συλλόγου χρειάστηκαν να απομονωθούν καθώς ο Κριστοφέρ Ζουλιέν διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

