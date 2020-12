Η είδηση του θανάτου του Τζέσε Μαρς, μίας ακόμη σπουδαίας ποδοσφαιρικής προσωπικότητας που πήρε μαζί του το 2020, προκάλεσε θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Γάλλος τεχνικός αγαπήθηκε από όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του και σε πολλούς υπήρξε κάτι παραπάνω από συνεργάτης. Ένας αληθινός φίλος, όπως στην περίπτωση του προπονητή της Ζάλτσμπουργκ, Τζέσε Μαρς.

Ο Αμερικανός τεχνικός των Αυστριακών έστειλε το δικό του «αντίο» στον 73χρονο πρώην προπονητή μέσω των social media του συλλόγου και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, μιλώντας για τον άνθρωπο που τον πίστεψε περισσότερο από κάθε άλλον στο ξεκίνημά του στους NY Red Bulls το 2015.

«Είναι μια πολύ στενόχωρη ημέρα για μένα προσωπικά. Ο Ζεράρ Ουγιέ ήταν πολύ καλός φίλος μου. Τον συνάντησα πρώτη φορά στην πρώτη μου συνέντευξη στους New York Red Bulls. Εκείνος είχε έρθει μαζί με τον Ραλφ Ράνγκνικ για να με αξιολογήσουν για τη θέση του πρώτου προπονητή. Από την πρώτη στιγμή μπορούσα να αισθανθώ τη θέρμη του, την πίστη του σε μένα. Τα πήγαμε εξαιρετικά από την αρχή. Ήταν ένας τεράστιος υποστηρικτής της δουλειάς μου. Και ένας υπέροχος φίλος. Σε ευχαριστώ Ζεράρ… Ο Θεός να σε ευλογεί και αναπαύσου εν ειρήνει αδερφέ μου», δήλωσε βαθύτατα συγκινημένος.

Jesse #Marsch's moving statement of condolence following the death of his dear friend Gerard #Houllier.

Rest in peace, Gerard! pic.twitter.com/P3LN5MULUj

— FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) December 14, 2020