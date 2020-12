«Show» με καπνογόνα από τους οπαδούς της Έμεν εκτός γηπέδου και διακοπή (pics & vids)

Το πρωτόκολλο ασφαλείας δεν τους επιτρέπει να στήσουν το δικό τους «σόου» στις εξέδρες του γηπέδου, για αυτό και οι οπαδοί της Έμεν το μετέφεραν εκτός γηπέδου, κάνοντας τη… νύχτα μέρα μετα καπνογόνα που άναψαν και στον αγωνιστικό χώρο.

Για 17 λεπτά, το παιχνίδι για τη 12η αγωνιστική της Eredivisie κόντρα στη Ντε Χάαγκ του Νίκου Καρέλη (μπήκε αλλαγή στο 56΄), χρειάστηκε να διακοπεί, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και το οπτικό πεδίο κάθε άλλο παρά καθαρό για να παιχτεί μπάλα.

No fans inside Emmen v Den Haag but the ones outside managed to get it suspended for 17 minutes pic.twitter.com/tF3j8TanO5

— James Dart (@James_Dart) December 12, 2020