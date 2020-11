Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της FIFA (pics)

bwin - Ολυμπιακός - Μάντσεστερ Σίτι με ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet! | 21+

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε τους 11 παίκτες που θ' αναμετρηθούν σε ψηφοφορία μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της FIFA.

Πρόκείται για τους Τιάγκο Αλκάνταρα (Μπάγερν-Λίβερπουλ), Κριστιάνο Ρονάλντο (Γιουβέντους), Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν), Σαντιό Μανέ (Λίβερπουλ) Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα), Νεϊμάρ (Παρί Σεν Ζερμέν), Σέρχιο Ράμος (Ρεάλ Μαδρίτης), Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), Βέρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ).

Εντεκα ποδοσφαιριστές, ένα βραβείο. Όλη η αφρόκρεμα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρίσκεται στην λίστα με τις 11 υποψηφιότητες για το βραβείο του παίκτη της χρονιάς που έβγαλε η FIFA, ζητώντας από τον κόσμο να ψηφίσει στην σελίδα της.

Θυμίζουμε πως ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε πέρυσι το βραβείο της FIFA για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του 2019, νικώντας στη σχετική ψηφοφορία τους Βιρτζίλ Φαν Ντάικ και Κριστιάνο Ρονάλντo. Φυσικά και φέτος ο Αργεντινός βρίσκεται στη λίστα μαζί με τον Πορτογάλο, οι οποίοι θα δώσουν μεγάλη μάχη στην ψηφοφορία.

Η FIFA ανακοίνωσε και τις υποψηφιότητες για το βραβείο «Φέρεντς Πούσκας», το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο στον παίκτη που πέτυχε το καλύτερο γκολ της σεζόν.

