Μπέντνερ: «Ημουν εθισμένος στον τζόγο, σε μια βραδιά έχανα 400.000 λίρες» (vid)

Μιλώντας στο «BBC», ο 32χρονος Δανός, αναφέρθηκε στον εθισμό του στον τζόγο, εκεί όπου αφιέρωνε ατελείωτες ώρες αλλά και στο πως κατάφερε να ξεφύγει από αυτόν, μέσα σε ένα βράδυ...

«Κάποιες στιγμές θα μπορούσε να φανεί σαν εθισμός. Εγώ πάντα ένιωθα ότι το είχα υπό έλεγχο, αλλά εκείνη η νύχτα ήταν που τα άλλαξε όλα. Δεν ήθελα να ζω έτσι.

Όταν είχα πολλούς τραυματισμούς δεν μπορούσα να βρω εκείνο το συναρπαστικό συναίσθημα του να παίζεις μπροστά σε 60.000 ανθρώπους. Η μόνη στιγμή που μπορούσα να έχω αυτό αίσθημα ανταγωνισμού ήταν όταν ήμουν στο καζίνο. Όσο μεγαλύτερο ήταν το ποσό που διακυβεύονταν τόσο μεγαλύτερη ήταν και η αδρεναλίνη», ανέφερε αρχικά για να μιλήσει στη συνέχεια για το βράδυ που αποφάσισε να σταματήσει:

«Σε μία βραδιά έχανα 400.000 λίρες, αλλά στο τέλος κατάφερα να κερδίσω πίσω τα περισσότερα και τελικά έχασα 20.000. Ένιωθα άσχημα, αλλά όταν επέστρεψα στο σπίτι ήξερα ότι οι βραδιές του μεγάλου τζογαρίσματος έχουν τελειώσει. Δεν ήθελα να γίνω ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που έχασε όλα τα λεφτά του και δεν χρησιμοποίησε το μυαλό του».

