Έχοντας καθίσει ακριβώς από πάνω για να κάνει πως δένει τα κορδόνια και να φτιάξει τις κάλτσες του, ο εκτελεστής του πέναλτι κατάφερε να πιάσει παντελώς απροετοίμαστο τον αντίπαλο πορτιέρε.

Το πέναλτι δεν ήταν καθόλου καλό, αλλά το έκανε με τρόπο που ο τερματοφύλακας σάστισε και φυσικά δέχθηκε το γκολ που μέτρησε κανονικά.

The absolute audacity of this penalty in Croatia's 2nd tier pic.twitter.com/33MQPRA10l

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 2, 2020