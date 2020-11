Απίθανο! Η Ιάσι σκόραρε, έπεσαν τα φώτα κι έχασε το ματς (vid)

Αυτά μόνο στη Ρουμανία... Η Ιάσι υποδέχθηκε τη Βιτορούλ και το παιχνίδι άργησε 53 λεπτά λόγω προβλημάτων στους προβολείς. Οι τεχνικοί επιδιόρθωσαν προσωρινά τη βλάβη, αλλά το... θρίλερ συνεχίστηκε. Στο 51ο λεπτό ο Ονέα έκανε το σουτ και τη στιγμή που η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα χάλασαν πάλι οι προβολείς και το απόλυτο σκοτάδι έκανε την εμφάνισή του. Ετσι, αντί για... σέντρα, ο διαιτητής σφύριξε το τέλος του ματς, με τη Βιτορούλ να το παίρνει στα χαρτιά (0-3) σύμφωνα με τους κανονισμούς.

This is absolutely historical. Just when THEY SCORED the goal that took them 2-1 up vs Viitorul, Poli Iasi basically LOST the game 0-3! The floodlights went off EXACTLY when the home side scored! Absolutely incredible, I've never seen anything like it. pic.twitter.com/jVzmlygPqy

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 1, 2020