Εθνική Αγγλίας: Ακυρώθηκε το φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία λόγω κορονοϊού

Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Αγγλία για το φιλικό, που είχε προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου στο Wembley, λόγω της έξαρσης της πανδημίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Νέας Ζηλανδίας.

Ο Andrew Pragnell, για να δικαιολογήσει την άρνηση της ομοσπονδίας του να στείλει την ομάδα στην Αγγλία, ισχυρίστηκε «τους περιορισμούς που ισχύουν σήμερα λόγω του κορονοϊού», καθώς και «τον αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων Covid-19 στην Ευρώπη».

Τις τελευταίες εβδομάδες στην Ευρώπη, πολλά παιχνίδια έχουν αναβληθεί και αρκετοί παίκτες έχουν μολυνθεί με τον Covid-19, συμπεριλαμβανομένου του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός.

We are disappointed to confirm that we are withdrawing from our fixture against @England next month due to further travel and player availability complications caused by Covid-19.

