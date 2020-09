Εκνευρισμένος πρόεδρος μετά από ήττα έβαλε τους παίκτες του να περπατήσουν 5 χλμ. (vid)

Στην Πορτογαλία ο πιο διάσημος “αλλόκοτος” ποδοσφαιρικός πρόεδρος ήταν τα τελευταία χρόνια ο διαβόητος Μπρούνο ντε Καρβάλιο της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει ένας άξιος διάδοχός του στην 3η κατηγορία της χώρας. Εκεί αγωνίζεται η Λουζιτάνια Λοουρόσα, η οποία όμως την Κυριακή γνώρισε την ήττα-αποκλεισμό στο Κύπελλο. Με 1-0 ηττήθηκε από τη Σάο Ζοάο Βερ, δεν ήταν κάποιος βαρύς διασυρμός, αλλά ο πρόεδρός της εκνευρίστηκε τόσο πολύ, ώστε έβαλε τους παίκτες της ομάδας του ως τιμωρία να επιστρέψουν με τα πόδια στη βάση τους, περπατώντας πέντε χλμ.

| O Lusitânia de Lourosa foi eliminado da Taça de Portugal pelo São João de Ver, e como punição, o presidente do clube, Hugo Mendes, obrigou a delegação a voltar pro CT a pé (5km, 1h): "Vocês não são dignos de viajar no ônibus do clube".pic.twitter.com/DLUOXSpIQY

