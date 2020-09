Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο ενδέχεται να παραταχθεί η εθνική Πορτογαλίας του Φερνάντο Σάντος για την επερχόμενη πρεμιέρα του Nations League.

Ο ιστορικός κάπτεν και απόλυτος ηγέτης των Ιβήρων έχει υποστεί μόλυνση στο δεξί του πόδι, γεγονός που δεν του έχει επιτρέψει να προπονηθεί τις τελευταίες μέρες και τον καθιστά εξαιρετικά αμφίβολο για τα ματς με Κροατία (5/9) και Σουηδία (8/9).

Cristiano Ronaldo could miss Portugal's Nations League matches vs. Croatia and Sweden due to an infection in his foot, reports @DiMarzio pic.twitter.com/jOdjeFOjug

— B/R Football (@brfootball) September 3, 2020