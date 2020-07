Βουλγαρία: Αναβολή στην έναρξη της νέας σεζόν λόγω έξαρσης του κορονοϊού

Στη γειτονική μας Βουλγαρία κατεγράφησαν άλλα 330 κρούσματα κορονοϊού μέσα σε ένα 24ωρο και τα πάντα αναγκάζονται να κάνουν δεύτερες σκέψεις και να πορευτούν με τεράστια προσοχή την περίοδο που ο Covid-19 εξαπλώνεται...

Η νέα αγωνιστική περίοδος στο ποδόσφαιρο της χώρας είχε προγραμματιστεί για τις 24 Ιουλίου, όμως, με τα νέα δεδομένα, προς το παρόν αναβάλλεται τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο.

Η νέα πιθανή ημερομηνία είναι είτε η 1η του μηνός, είτε πολύ περισσότερο η 8η μέρα του Αυγούστου...

The start of the new season, which was supposed to kick off on July 24, will most probably be postponed because of the increase in Covid-19 cases! This way the 2020/21 season in the Bulgarian league will start either on August 1 or 8 https://t.co/l4aPO8ya3t

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) July 10, 2020