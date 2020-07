Οι Ρουμάνοι... τρελάθηκαν, αλλαγή στα 65 δευτερόλεπτα!

Οι Ρουμάνοι... τρελαίνουν κόσμο με τους κανονισμούς τους και φυσικά τα σχόλια είναι αρνητικά. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή, κάθε ομάδα πρέπει να έχει στην ενδεκάδα της δυο παίκτες της U21 και να τελειώσουν την αναμέτρηση με έναν. Οπότε, μπορούν να κάνουν την αλλαγή όποτε θέλουν! Την... κακή αρχή έκανε ο Νταν Πετρέσκου τον Μάρτιο, μιας και ο κόουτς της Κλουζ έβγαλε τον 18χρονο Αλιν Φίκα στα... 24 δευτερόλεπτα. Το απόγευμα της Κυριακής (5/7), ο τεχνικός της Ντιναμό, Αντριαν Mιχαλκεα αντικατέστησε τον νεαρό Μπορτσέα στα... 65 δευτερόλεπτα. Αύριο πάντως ο μικρός θα γίνει 18 ετών! Δώρο; Ο κόουτς πάντως τον αγκάλιασε μετά την αλλαγή!

What a terrible shit show. Dinamo's Ioan Borcea was substituted after 65 seconds (!!!) in the game vs Clinceni. He is 18 tomorrow! Imagine the gift... In the Romanian 1st league, every team must start the game with 2 U21 players in the starting lineup. pic.twitter.com/esHObllI4j

Emanuel Roşu (@Emishor) July 5, 2020