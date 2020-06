«Μαύρη» μέρα στα 118 χρόνια ιστορίας της Ντέμπρετσεν. Η ουγγρική ομάδα, εφτά φορές πρωταθλήτρια τα τελευταία 15 χρόνια (τελευταίος τίτλος το 2014) και με συμμετοχή στους ομίλους του Champions League το 2009, υποβιβάστηκε μετά από 27 χρόνια και οι οπαδοί της δεν το άντεξαν.

Debrecen are gone. And this is how close they are to staying up... (Excuse my screaming...) pic.twitter.com/1nFqLgpma2

