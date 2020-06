ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Λοκομοτίβ: Με κόσμο ο τελικός του Κυπέλλου Βουλγαρίας

Οι Βούλγαροι συνεχίζουν να έχουν κόσμο στις εξέδρες και να απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί στα παιχνίδια που παρακολουθούν δια ζώσης κόντρα σε ό,τι ισχύει στις υπόλοιπες χώρες...

Τώρα, ενόψει του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Βουλγαρίας ανάμεσα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και την Λοκομοτίβ Πλόβντιβ στο Εθνικό Στάδιο, αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, πως θα μπορέσουν να βρεθούν στις εξέδρες περί τους 4.000 οπαδούς.

Αυτοί θα χωριστούν ανά 1.000 σε κάθε κομμάτι του γηπέδου...

CONFIRMED: Next Wednesday's Bulgarian Cup final between CSKA-Sofia and Lokomotiv Plovdiv will be played WITH fans in the stands - 4,000 supporters will be allowed to enter the National Stadium as per Bulgarian Health Minister's order (every sector can have up to 1,000 people) pic.twitter.com/hFwkIXQBkr

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) June 25, 2020