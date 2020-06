Επέστρεψε στον Άγιαξ ο Στεκέλενμπουργκ

Ο 38χρονος τερματοφύλακας αγωνίστηκε στον «Αίαντα» από το 2002 έως το 2011, συμμετείχε σε 282 παιχνίδια και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και τρία κύπελλα, πριν αφήσει το Άμστερνταμ για τις: Ρόμα, Φούλαμ, Μονακό, Σαουθάμπτον και τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Έβερτον, από την οποία μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν. Ο Στεκέλενμπουργκ θα παραμένει στο Γκούντισον Παρκ ως το τέλος του φετινού αγγλικού πρωταθλήματος, πριν επιστρέψει στον Άγιαξ.

Where it all began... #WelcomeBack pic.twitter.com/phr6UB5Abt

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 22, 2020