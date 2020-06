Ψάχνει αντίπαλο εντός συνόρων η εκπληκτική Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία μετά τη νίκη με 3-2 επί της Αλεξάντρια σφράγισε το 13ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και μάλιστα 4ο σερί, μόλις 5 αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-offs.

Με διαφορά 19 βαθμών από τη δεύτερη Ντιναμό Κιέβου, η ομάδα του Λούιζ Κάστρο ολοκλήρωσε τον... περίπατο μετά τη διακοπή λόγω κορονοϊού (4/4 από το restart), με τον Πορτογάλο τεχνικό να στέφεται πρωταθλητής στην πρώτη του σεζόν στο κλαμπ.

Πλέον, στις πέντε αγωνιστικές που απομένουν για τη λήξη των play-off, η Σαχτάρ θα έχει την ευκαιρία να προετοιμαστεί και για την ευρωπαϊκή της συνέχεια, καθώς εκκρεμεί η ρεβάνς κόντρα στη Βόλφσμπουργκ για τη φάση των «16» του Europa League (νίκη με 3-2 στη Γερμανία το πρώτο ματς).

CHAMPIONS OF UKRAINE 2019/20! WE ARE SHAKHTAR! #ShakhtarChampions pic.twitter.com/YrP9JuLsyn

