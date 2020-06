UEFA: Χαλαρώνει το Financial Fair Play λόγω πανδημίας

Όπως έγινε γνωστό από την UEFA, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων των κλαμπ θα λάβει χώρα το επόμενο καλοκαίρι κι όχι το φετινό όπως είχε προγραμματιστεί.

Μάλιστα, η περίοδος παρακολούθησης της σεζόν 2020-2021 θα αφορά μονάχα τα οικονομικά έτη 2018, 2019.

More #UEFAExCo decisions have been made today.

Financial fair play: Temporary emergency measures as a result of #COVID19.

Developed and supported by all stakeholders within the UEFA Emergency Working Group on Legal, Regulatory and Financial matters.

Full announcement:

