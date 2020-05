Σέλτικ: Ο αρχηγός Σκοτ Μπράουν σήκωσε το τρόπαιο μόνος του στο γήπεδο (vid)

Οι «καθολικοί», οι οποίοι είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι τα τελευταία χρόνια στην Σκωτία, τη φετινή σεζόν κατάφεραν να πανηγυρίσουν έναν ακόμα τίτλο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεν ήταν όπως οι προηγούμενες.

Κι αυτό διότι, εξαιτίας της πανδημίας και μετά την ανακοίνωση της απόφαση της οριστικής διακοπής του πρωταθλήματος, οι οπαδοί δεν μπόρεσαν να βρεθούν στις εξέδρες για να γιορτάσουν την σπουδαία αυτή επίτευξη μαζί με την ομάδα τους.

Παρ' όλα αυτά η -τυπική- τελετή έπρεπε να πραγματοποιηθεί ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες. Ετσι, ο αρχηγός της Σέλτικ, Σκότ Μπράουν βρέθηκε στο Σέλτικ Παρκ, πήρε την κούπα στα χέρια του και την σήκωσε στον αέρα πανηγυρίζοντας με αυτόν τον τρόπο.

Στη συνέχεια, το τρόπαιο μεταφέρθηκε και στα σπίτια των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών και μελών της ομάδας, ώστε να πανηγυρίσουν κι αυτοί... μόνοι τους.

