Ρόναλντ Κούμαν: «Ήταν ένα μεγάλο σοκ» (pic)

Ανησύχησε ο κόσμος του ποδοσφαίρου στο άκουσμα της είδησης ότι ο Ρόναλντ Κούμαν εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ με πόνους στο στήθος, εξαιτίας των οποίων υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ολλανδίας είναι πλέον απόλυτα υγιής, πήρε εξιτήριο και μοιράστηκε τις πρώτες του εντυπώσεις στο προφίλ του στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

«Ήταν ένα μεγάλο σοκ αυτό του περασμένου Σαββατοκύριακου. Για εμένα, αλλά πάνω απ' όλους για την οικογένεια και τους φίλους μου. Ευτυχώς, οι γιατροί με βοήθησαν άμεσα και φανταστικά και είμαι πολύ ευγνώμον γι' αυτό. Γίνεσαι πολύ ταπεινός με γεγονότα όπως αυτό» παραδέχθηκε ο άλλοτε σπουδαίος διεθνής αμυντικός των Αϊντχόφεν και Μπαρτσελόνα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις ενώ έκανε ποδήλατο στους δρόμους του Άμστερνταμ με την σύζυγό του Μπαρτίνα.

«Ήταν καταπληκτικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι κινήθηκαν. Είμαι ευγνώμον για όλα τα γλυκά μηνύματα από ανθρώπους που γνωρίζω και από συλλόγους, αλλά και από ανθρώπους που δεν έχω συναντήσει ποτέ στην ζωή μου. Αυτό μου έδωσε δύναμη και είμαι πολύ ευγνώμον γι' αυτό» συνέχισε.

«Αυτή την στιγμή νιώθω πολύ υγιής. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσω να δουλεύω με φουλ δυνάμεις, μόλις η μπάλα κυλήσει ξανά. Ξανά: ευχαριστώ για την στήριξη. Θα τα πούμε σύντομα» συμπλήρωσε ο 57χρονος Κούμαν, ο οποίος ανέλαβε τους Οράνιε τον Φεβρουάριο του 2018.

That was a bit of a scare, last weekend.

For myself, of course, but especially for my family, and for my friends.

Fortunately, the AMC doctors were quick to help me and acted wonderfully, for which I am very grateful.

Such an event really helps bring you down to earth. pic.twitter.com/MVM7xyjg1E

— Ronald Koeman (RonaldKoeman) May 7, 2020