Ο νεαρός είχε την ιδέα να προσπαθήσει ν' αποτυπώσει κινήσεις του σώματος και ντρίμπλες παικτών όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Ντεμπελέ, Μπουσκέτς, Λουίς Σουάρες, Κίλιαν Μπαπέ και πολλών άλλων.

Οι μιμήσεις του για τον Στέρλινγκ, ο τρόπος που κατεβάζει το σώμα στο σπριντ όπως το έκανε ο Σουάρες αλλά και το σπριντ που κάνει ο Μπαπέ κάθε φορά που βγαίνει στην αντεπίθεση με την Παρί, είναι για σεμινάριο!

This video is so accurate pic.twitter.com/3dloUF24j1

— FutbolBible (@FutbolBible) March 31, 2020