Ο Τζίμι Ντουρμάζ τερμάτισε το «toilet paper challenge» (vid)

Ο Μέσι απέδειξε και σε αυτή την περίπτωση ότι είναι μία κλάση μόνος του. Ο Μαστούρ έκανε την πιο άρτια τεχνικά προσπάθεια. Ο Βιδάλ έθεσε νέα πρόκληση στην πρόκληση. Ο Φελίπε Μέλο έκανε τα… δικά του. Και ο Τζίμι Ντουρμάζ τερμάτισε το «toilet paper challenge», τόσο απλά.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού είπε όχι στο ρολό χαρτί και εκτέλεσε την αποστολή με ολόκληρη τη συσκευασία του χαρτιού υγείας, αφήνοντας δίχως άλλο νόημα πια τη μόδα που κατέκλυσε τα story των ποδοσφαιριστών ελέω Covid-19 και καραντίνας.

Δείτε το βίντεο:

When you reach the next level of the #ToiletRollChallenge pic.twitter.com/ZPYP7V5lu9

— Goal (@goal) March 21, 2020