Όπως μεταδίδουν τα μεγάλα διεθνή Media από τις πρώτες πληροφορίες που γίνονται γνωστές από τις πρώτες τηλεδιασκέψεις της UEFA που λαμβάνουν χώρα από το μεσημέρι, τόσο οι μεγάλες ευρωπαϊκές Λίγκες όσο και η ECA, έχουν ενημερωθεί επίσημα πλέον για την αναβολή του Euro 2020, κάτι που σημαίνει πως θα επεκταθεί η αγωνιστική περίοδος και θα επιτραπεί η ολοκλήρωσή της μέχρι το καλοκαίρι.

Όπως τονίζεται στα διεθνή Μέσα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αναγκαστικά θα πάει για το καλοκαίρι του 2021 λόγω της έκρυθμης κατάστασης με τον Covid-19.

Η UEFA αναμένεται να έχει ακόμα μια τηλεδιάσκεψη με τις 55 Ενώσεις - μέλη της Ομοσπονδίας, προτού η πρόταση για την αναβολή του Euro κατά έναν χρόνο μεταφερθεί επίσημα στην εκτελεστική επιτροπή και αυτή προχωρήσει σε ανακοινώσεις, οι οποίες αναμένονται εντός της ημέρας...

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας, πάντως, αποκάλυψε την εξέλιξη και ανακοίνωσε ήδη πως η διοργάνωση θα διεξαχθεί 11/6-11/7 του 2021...

