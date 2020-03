«Η UEFA ζητά 300 εκ. ευρώ από τις λίγκες για να αναβάλλει το Euro» (pic)

H ταχύτατη εξάπλωση του κορονοϊού δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία έχουν αναβληθεί για να αντιμετωπιστεί η πανδημία.

Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα η UEFA θα ζητήσει 300 εκ. ευρώ από ομάδες και λίγκες για να αναβάλλει το Euro 2020 για ένα χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα που θα πάνε πολύ πιο πίσω εξαιτίας του covid-19.

To συγκεκριμένο ποσό αφορούν τις... ζημιές που αξιώνει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία από την αναβολή για 12 μήνες της διοργάνωσης (δηλαδή αν πάει τον Ιούνιο του 2021).

Η πρόταση πρόκειται να τεθεί προς συζήτηση στην τηλεδιάσκεψη της Τρίτης.

Exclusive: UEFA to demand £275m from clubs and leagues to postpone Euro 2020 by a year | @David_Ornsteinhttps://t.co/BR86hnb0BE

The Athletic UK (@TheAthleticUK) March 16, 2020