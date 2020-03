Ο Νάτσο Νόβο σε τρελό καυγά έξω από μπαρ στη Γλασκώβη! (vid)

Ο Νάτσο Νόβο σε οργισμένη κατάσταση έξω από μπαρ στη Γλασκώβη μπλέχτηκε σε καυγά και μάλιστα το video τον «έπιασε» να χτυπάει με μανία έναν άγνωστο. Ο βετεράνος φορ της Ρέιντζερς δε σταμάτησε ούτε όταν μια γυναίκα τον εκλιπαρούσε να βάλει τέλος στον τσακωμό. Ο Ισπανός έχει μπαρ στη Γλασκώβη, ενώ ασχολείται με την προπονητική. Στη Ρέιντζερς αγωνίστηκε από το 2004 μέχρι το 2010 και πέτυχε 52 γκολ σε 206 συμμετοχές.

Nacho Novo chasing then assaulting someone in EK. Guy mustn't have been a fan of the beer in NN10. pic.twitter.com/bUAp8cGJrN

Once A Tim Blog (@once_tim) March 9, 2020