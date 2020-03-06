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ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 51vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 41
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ΚΙΜΚΙ 74vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 62
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ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 41vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 38
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
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ΚΙΜΚΙ 74vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 62
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ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 51vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 41
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ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 41vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 38
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 112vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 105vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 108vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 113vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 121
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
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ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3
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ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ 1vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ 1
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ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ 1vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ 0
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ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ 1vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ 0
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HOLGER RUNE 1vs
IGNACIO GARCIA 1
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ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 1vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ 1
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ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ 0vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ 1
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CERVANTES/ROCA 1vs
MARTOS GORNES/PEREZ 0
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WILFREDO GONZALEZ 1vs
ΝΤΟΥΓΚAΤΖ ΑΖΙΖ 1
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ERNESTS GULBIS 1vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ 0
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JERZY JANOWICZ 0vs
YEUNG PAK LONG 1
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MERINO/PENA LOPEZ 0vs
CAROU/COMESANA 1
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ΙΜΕΡ ΕΛΙΑΣ 0vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 0
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ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ 0vs
HAYDN LEWIS 0
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CHAN/ LIANG 0vs
MIRZA/RAINA 0
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ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ 0vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 0
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ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ 0vs
LESYA TSURENKO 0
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ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 0vs
MARIE BOUZKOVA 0
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ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 0vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 0
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GOM.-HERRERA/TROICKI 0vs
GALLOWAY/H. VERDUGO 0
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ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ 0vs
NOAH RUBIN 0
LIVE
MANUEL SANCHEZ 0vs
ΝΙΚΛΑΣ-ΣΑΛΜΙΝΕΝ ΠAΤΡΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIEL/DONSKOY 0vs
HUEY/VERBEEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 0vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
STOSUR/WICKMAYER 2vs
GLEASON/LOEB 1
ΤΕΛΙΚΟ
DOI/SIEGEMUND 1vs
MCNALLY/PEGULA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ 2vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 1vs
HSU YU HSIOU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
NIKITA VOLONSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
VINCENT STOUFF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 0vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MCADOO/PARKS 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
JORDAN SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
BERNARD TOMIC 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/SANDERS 2vs
NEEL/SANTAMARIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHAPPELL/STALDER 2vs
PEREZ/ZHU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CASTELNUOVO/HAERTEIS 1vs
RAPP/REDLICKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
NINOMIYA/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUDLA/KWIATKOWSKI 2vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA 2vs
GAIO/LORENZI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KING/ZVONAREVA 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARNEODO/CARUSO 2vs
SINNER/TIAFOE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
BUTSCH/RYBAKOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MISAKI MATSUDA 2vs
IVANA POPOVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BONDARENKO/FICHMAN 2vs
KRAWCZYK/OLMOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
YURIKO MIYAZAKI 2vs
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 0vs
AYUMI HIRATA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAUREN DAVIS 0vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MICHIKA OZEKI 0vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALICIA SMITH 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KORDA/KRUEGER 2vs
GONG/REESE 0
ΤΕΛΙΚΟ
KATHERINE WESTBURY 0vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LUZ/MATOS 2vs
K. KING/PATINO 0
ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN THOMPSON 2vs
THIAGO MONTEIRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
SAKATSUME/USHIJIMA 0vs
KAJITANI/SATO 2
ΤΕΛΙΚΟ
VINCENT STOUFF 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
MATTHEW ROMIOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 0vs
SCOTT PUODZIUNAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
FINN TEARNEY 2vs
JORDI MUNOZ ABREU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERTO LIM 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ 0vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 2vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
HSU YU HSIOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAYASHI/MORISAKI 2vs
OKAMURA/OKUNO 0
ΤΕΛΙΚΟ
JESON PATROMBON 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙ ΑΓΙΤ 1vs
LUIS DAVID MARTINEZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 1vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ 1vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TAYLOR/TAYLOR 1vs
BEALE/FANCUTT 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOZOVIC/POPOVIC 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ 2vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 1vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRISTOPHER RUNGKAT 2vs
SHEIL KOTECHA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
HSU/ROMIOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
OZEKI/UEDA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0vs
AMINA ANSHBA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ 1vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LO CHIEN HSUN 2vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 2vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
ELISA CAMERANO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 0vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 1vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ 1vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 2vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUCA NARDI 2vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MEHLULI SIBANDA 0vs
HAZEM NAW 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 1vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DAVID SUSANTO 2vs
ISMAEL MZAI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
COSTIN PAVAL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 2vs
A. CORNUT CHAUVINC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEKSANDRE METREVELI 1vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ 0vs
REBEKA MASAROVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANDREEA AMALIA ROSCA 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
OZ/SEZER 2vs
MARKOVA/RADISIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ 0vs
DANIEL CUKIERMAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ 0vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 1vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 0vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
APOSTOL/GRIGORIU 0vs
BOYER/DAMM 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ 2vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 1vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATY DUNNE 2vs
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ 2vs
AMER NAOW 0
ΤΕΛΙΚΟ
PAAR/WACHACZYK 2vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANAFOV/PICHLER 2vs
HAJEK/VILARDO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2vs
ORIOL ROCA BATALLA 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAMINE OUAHAB 2vs
LY NAM HOANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
DUSTY BOYER 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 2vs
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ 2vs
TIM HANDEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
CELEBIC/SAVELJIC 1vs
HAMPEL/OBERLEITNER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 0vs
FILIP CRISTIAN JIANU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ 1vs
J. V. D. SCHULENBURG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 2vs
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DANILINA/KOVAL 0vs
JANI/SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ 2vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 2vs
INIGO CERVANTES 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
FALLERT/MORENO 2vs
DUSSIN/JONCOUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ROMANIA 1vs
CHINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ 0vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CABAJ AWAD/SAMIR 2vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HELLER/TOREBKO 2vs
BORZA/DIMA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ 2vs
PHUONG VAN NGUYEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 0vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARENDS/BECKLEY 1vs
CARR/DENOLLY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 2vs
YASMINA KARIMJANOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 1vs
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PRISKA M. NUGROHO 0vs
JANG SU JEONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
INDONESIA (W) 1vs
SOUTH KOREA (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
DARYA KASATKINA 2vs
CAMILA GIORGI 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHINA (W) 2vs
UZBEKISTAN (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
CENGIZ/HOURIGAN 2vs
LE BIHAN/NOEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
DESAI/ROGOZINSKA 2vs
LEE/ROMEO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ERSOZ/LOVQVIST 0vs
CUROVIC/OSTLUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
A. BARROSO CAMPOS 0vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KLASEN/KOELZER 1vs
GASPAR/MASAROVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
CORNUT/SCHMITZ 2vs
THANOS/XILAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN CERUNDOLO 2vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GIACOMINI/KIVATTSEV 2vs
ARRIBAGE/BROVILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARIPI/HUNTER 1vs
BONZI/MARTINEAU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 2vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 2vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ 2vs
G. GRANOLLERS-PUJOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
ΣΑΡΙΠΟΒΑ ΣΑΜΠΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GHORBEL/TESSA 2vs
KILANI/KOROLEV 1
ΤΕΛΙΚΟ
GIMBRERE/MORANDAIS 0vs
HERRMANN/PRISACARIU 2
ΤΕΛΙΚΟ
BERBEROVIC/MIKHAYLOV 0vs
CAVALLE/MARINKOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
MURRAY/STOLLAR 2vs
MELNIKOVA/WALTERT 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ 2vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ 1vs
TSENG CHUN HSIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ 2vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LAURINAS GRIGELIS 1vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ 2vs
NAM JI SUNG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 1vs
ANNA-LENA FRIEDSAM 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ 1vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 0vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PENG/XU 0vs
KARIMJAN./NORMUROD. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 2vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ 1vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KARLIS OZOLINS 0vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 2vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 0vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ 2vs
QUINTON VEGA 0
ΤΕΛΙΚΟ
EN SHUO LIANG 2vs
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ 2vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DEMBEK/FALCAO 2vs
BANES/ELLIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ 0vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NICOLAS ARRECHE 1vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
MARCELO BARRIOS VERA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ 2vs
LAM CHING 0
ΤΕΛΙΚΟ
SUTJIADI/TJEN 2vs
CHOI/KIM 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ 2vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ILYA MARCHENKO 0vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JULIUS TVERIJONAS 0vs
JOAO SOUSA 2
ΤΕΛΙΚΟ
A. ALVARADO LARIN 0vs
BLAISE BICKNELL 2
AUSTRALIA -vs
BRAZIL -
NEW ZEALAND 1vs
VENEZUELA 1
PHILIPPINES 0vs
GREECE 2
JAPAN 0vs
ECUADOR 2
GEORGIA 1vs
ESTONIA 1
INDONESIA 2vs
KENYA 0
ZIMBABWE 0vs
SYRIA 1
KAZAKHSTAN -vs
NETHERLANDS -
TURKEY 0vs
ISRAEL 1
MOROCCO 1vs
VIETNAM 0
LEBANON 1vs
THAILAND 0
ITALY -vs
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
AUSTRIA 1vs
URUGUAY 0
CROATIA -vs
INDIA -
LITHUANIA 0vs
PORTUGAL 2
UKRAINE 0vs
CHINESE TAIPEI 1
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 1vs
SOUTH AFRICA 1
SLOVAKIA -vs
CZECH REPUBLIC -
GERMANY -vs
BELARUS -
DENMARK 1vs
PUERTO RICO 0
HUNGARY -vs
BELGIUM -
LATVIA 0vs
EGYPT 1
NUGROHO/TJEN -vs
HAN N./KIM N. -
POLAND 1vs
HONG KONG 0
SWEDEN -vs
CHILE -
NORWAY 1vs
BARBADOS 0
EL SALVADOR 0vs
JAMAICA 1
MEXICO 0vs
FINLAND 0
GUATEMALA 0vs
TUNISIA 0
CHAN/CHAN -vs
MIRZA/RAINA -
MARCELO AREVALO -vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ -
HIDALGO/MONZON -vs
ARRECHE/CASANOVA -
FRANZ LUNA LAVIDALIE -vs
ΓΙΑΖΙΡΙ ΜΑΛΕΚ -
PARAGUAY -vs
SRI LANKA -
MISAKI DOI -vs
YANINA WICKMAYER -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
ADOLFO VALLEJO -vs
SHARMAL DISSANAYAKE -
JESSICA PEGULA -vs
IRINA BEGU -
ANASTASIA POTAPOVA -vs
JOHANNA KONTA -
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -vs
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -
HARRIS/KUBLER -vs
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -
ΛΟΠΕΖ ΒΙΛΑΣΕΝΟΡ ΤΖΕΡAΡΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΝAΝΕΝ ΟΤΟ -
KATO/WANG -vs
PEREZ/SANDERS -
PERU -vs
SWITZERLAND -
JUAN VARILLAS -vs
ΕΧΡAΤ ΣAΝΤΡΟ -
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
M VERGARA DEL PUERTO -vs
YASHITA DE SILVA -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -
VERA ZVONAREVA -vs
LAURA SIEGEMUND -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
JOHN PATRICK SMITH -
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -
ROBIN MONTGOMERY -vs
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ -
BOLIVIA -vs
DOMINICAN REPUBLIC -
ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ -vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -
HUGO DELLIEN -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ-ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΧΟΣΕ -
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
COLOMBIA -vs
ARGENTINA -
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
MCNALLY/PEGULA -vs
STOSUR/WICKMAYER -
MUHAMMAD/TOWNSEND -vs
BLINKOVA/MCHALE -
KUDLA/KWIATKOWSKI -vs
ARNEODO/CARUSO -
LIVE
ΣΚΡΑ ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 2vs
ΤΣAΡΝΙ ΡAΝΤΟΜ 1
ΒAΡΤΑ ΖΑΒΙΕΡΤΣΙΕ -vs
ΡΕΣΟΒΙΑ ΡΕΖΟΦ -
LIVE
ΧΟΥΡΙΚAΝΙ-ΛΟΙΜΑ 1vs
ΒΑΛΕΠΑ 2
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ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ 1vs
ΝΕΦΤΟΧΙΜΙΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHERNO MORE VARNA 3vs
ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΚ ΓΙΟΥΝΙΟΝ-ΙΒΚΟΝΙ ΝΤΟΥΠΡΙΤΣΑ 3vs
PIRIN RAZLOG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 0vs
ΝΤΟΥΝAΒ ΡΟΥΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤAΝΑ 3vs
ARDA 0
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ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 1vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 0
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ΜΕΝΤΙΜΟΥΡΓΚΕ ΚAΚΟΒΕΤΣ 1vs
NK ΣΟΛΙΝ 0
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ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 3vs
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ 1
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ΝΤAΝΚΕΡΚ 1vs
ΒΙΛΕΦΡAΝΣ 1
ΛΥΩΝ ΝΤΟΥΣΕΡ -vs
ΛΕ ΠΟΥΙ -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΤΟΥΛΟΝ ΒΑΡ -vs
ΚΡΕΤΕΙΓ -
ΣΟΛΕ -vs
ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ -
ΚΕΒΙΓΙ ΡΟΥΕΝ -vs
ΜΠΑΣΤΙA ΜΠΟΡΓΚΟ -
ΜΠΕΖΙΕΡ -vs
ΑΒΡAΝΣ -
ΓΚΑΖΕΛΕΚ ΑΖΑΞΙΟ -vs
ΠΟ -
ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ -vs
ΚΟΝΚΑΡΝΟ -
ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ -vs
ΛΑΒAΛ -
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SWIEQI UNITED 0vs
PEMBROKE ATHLETA 1
ZEJTUN CORINTHIANS -vs
MQABBA -
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ΓΚΟΡΙΤΣΑ 71vs
ΖAΝΤΑΡ 69
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ΚΚ ΣΠΛΙΤ 106
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ΕΣΤΟΡΙΛ U23 2vs
ΜΠΕΝΦΙΚΑ U23 1
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ΑΒΕΣ U23 0vs
ΜΠΡAΓΚΑ U23 2
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 (Γ) 1vs
ΗΠΑ U19 (Γ) 2
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) 1
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ΑΓΓΛΙΑ U19 (Γ) 1vs
ΣΟΥΗΔΙΑ U19 (Γ) 2
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ΠΟΛΩΝΙΑ U19 (Γ) 1
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ΤΡΙΝΕΚ 0
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ΑΛ ΦΑΙΧΑ 0
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ΑΛ ΦΑΤΕΧ 0
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ΑΛ ΒΕΝΤΑ 3vs
ΝΤΧΑΜΚ 2
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ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 2vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` 1
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ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΕΡ.) 1vs
ΚΑΡΑΜΠAΚΧ ΒΙΕΝ. 1
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ΚΟΓΚΕ 0vs
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PLESSIS VOLLEY BALL -
AMSL FREJUS -vs
GRAND NANCY VOLLEY -
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UNION VOCKLAMARKT 2vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΒΕΛΣ 0
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ΤΖΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠΑΖΟΒΑ 0
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ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 1vs
DIMITROVGRAD 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 3vs
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΚΙ ΚΡΑΣΝΟΓΚΟΡΣΚ 3vs
SATURN RAMENSKOYE 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 0vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΡΝΙΚ ΣΠΟΡΤ 3vs
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NEMAN GRODNO II 0vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΖΕΤΤΕΝ 2vs
ΟΠΣAΛ 0
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ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0vs
1900 ΓΚΙΕΣΕΝ 0
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FLORIANA 0vs
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UMEA (W) 47
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ΜΠΡΟΝΣΧΟ 1
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ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ (Γ) 0vs
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DBB LZ OO (W) 3
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ΤΟΡ ΑΚΟΥΡΕΙΡΙ 2vs
ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 2
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ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ 0vs
UNIA JANIKOWO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ 61vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 62vs
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 82vs
ΝΕΜΠΡAΣΚΑ ΚΟΡΝΧAΣΚΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ 77vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 75vs
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 66vs
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
AMERICAN UNIVERSITY 59vs
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΧAΙΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΚΙΣ 71vs
ΙΛΙΝΟΙΣ ΦAΙΤΙΝΓΚ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 69vs
ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 71vs
ΛΙΠΣΚΟΜΠ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 83vs
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 86vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ 68vs
ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60vs
ΚΟΠΙΝ ΣΤΕΙΤ ΙΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΜ ΡΑΤΛΕΡΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 58vs
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΓΚΑΝ ΜΠΕΡΣ 62vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 88vs
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 67vs
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ 53vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ 78vs
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΚΟΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΕΙΒΣ 80vs
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 58vs
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHERN JAGUARS 89vs
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 59vs
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΕΙΤ 83vs
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΛAΝΣΕΡΣ 50
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ 75vs
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΤAΙΓΚΕΡΣ 68vs
ΟΥΙΤΣΙΤΑ ΣΤΕΙΤ ΣΟΚΕΡΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 51vs
UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 75vs
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
MONTANA ST. BOBCATS 73vs
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΓΙΟΥΤΑ ΘAΝΤΕΡΜΠΕΡΝΤΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΙΖΟΝΑ ΣΑΝ ΝΤΕΒΙΛΣ 83vs
WASHINGTON HUSKIES 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΓΚΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΒΕΡΣ 68vs
ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤAΝΑ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 64vs
ΝΟΡΔΕΡΝ ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠΕΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
EASTERN WASHINGTON 100vs
ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΑΧΟ ΒAΝΝΤΑΛΣ 64vs
ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ 76vs
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 58vs
ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΑ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 55vs
ΚΑΛ ΣΤ. ΦΟΥΛΕΡΤΟΝ ΤΙΤΑΝΣ 53
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΤΕΙΒΙΣ ΑΓΚΙΣ 65vs
ΧΑΒΑΗ ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΓΚ ΜΠΙΤΣ ΣΤΕΙΤ 80vs
ΚΑΛ ΠΟΛΙ ΜΑΣΤΑΝΓΚΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 80vs
ΝΟΘΕΡΝ ΑΡΙΖΟΝΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΙΖΟΝΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 83vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΓΚΟΝ ΝΤΑΚΣ 90vs
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΜΠΕΑΡΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 76vs
PORTLAND PILOTS 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ 71vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 74
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΝΟΡΘΕΡΝ ΑΙΟΒΑ ΠΑΝΘΕΡΣ -vs
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -
ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -vs
ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 97vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΟΥΡΟΥ 79vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 91vs
ΜΙΝΑΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 89vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ 1vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝAΛ 2vs
ΣΑΟ ΠAΟΛΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΙAΝΣΑ ΛΙΜΑ 0vs
ΝΑΣΙΟΝAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 3vs
LAGARTO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΕΡAΡΙΟ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒAΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚAΜΑ 1vs
ABC-RN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALIFAX HURRICANES 137vs
SUDBURY FIVE 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 92vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 74vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
GIMNASIA 94vs
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΣAΝΤΑ ΦΕ 1vs
ΝΤΟΚ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 72vs
ΚAΠΙΤΟΛ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 91vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 79vs
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84
ΤΕΛΙΚΟ
METS DE GUAYNABO 104vs
SAN GERMAN 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 2vs
ΚΟΜΠΡΕΣAΛ 2
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΠΑ (Γ) 2vs
ΑΓΓΛΙΑ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 0vs
ΣΑΝ ΧΟΥAΝ ΒΟΛΛΕΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΡΟΣ 1vs
ΝΤΡΙΝ ΜΠΟΛΙΒAΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝ ΧΟΥAΝ 0vs
ΤΖΙΓΚAΝΤΕΣ ΝΤΕΛ ΣΟΥΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER PLATE (W) 1vs
BOCA JUNIORS (W) 3
ΤΕΛΙΚΟ
COMERCIAL-MS 1vs
COSTA RICA MS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ 0vs
ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Γ) 5vs
ΒΙΕΤΝAΜ (Γ) 0
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Γ) -vs
ΚΙΝΑ (Γ) -