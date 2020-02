Σοκαριστικός τραυματισμός στο ντέρμπι της Ρουμανίας (vid)

Σοκ στο ντέρμπι της Ρουμανίας, όταν ο επιθετικός της Ντιναμό, Σλάβκο Πέροβιτς δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα από τον Κριστέα κι έπεσε αναίσθητος στο έδαφος. Το γήπεδο πάγωσε, το ιατρικό τιμ προσπάθησε να τον επαναφέρει και ο παίκτης, έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Shocking injury for Perovic. Two ambulances on the pitch, player taken immediately to the hospital. Dinamo vs FCSB still 1-0. FCSB down to 10 men. pic.twitter.com/02bRGA2qe5

— Emanuel Roşu (@Emishor) February 16, 2020