Ο νεαρός επιθετικός που πήρε την πρώτη μεγάλη μεταγραφή της καριέρας του συνεχίζοντας στην Ρέιντζερς του Στίβεν Τζέραρντ, πέτυχε το παρθενικό του γκολ με την σκωτσέζικη ομάδα στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης της Τετάρτης απέναντι στη Χιμπέρνιαν, για να χαρίσει τη νίκη με το τελικό 2-1.

Έπειτα από φάση διαρκείας, με ωραίο διαγώνιο σουτ από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και το πανηγύρισε έξαλλα, κάνοντας και την αφιέρωση στην κάμερα για τα γενέθλια του πατέρα του.

What a night Very special day for me, Happy Birthday Dad! Great effort and team spirit today! Very happy to score my first goal and more importantly get 3points @RangersFC. Thank you for the support, let’s keep going #loveyoudad #faith pic.twitter.com/S9oyVdFNUu

