Τα έβαλαν με τον Σόλσκιερ οι οπαδοί της Ρόμα: «Παίξτε ώστε να μας θυμάται» (pic)

Την Πέμπτη (29/04, 22:00) η Γιουνάιτεντ θα υποδεχθεί την Ρόμα, για τον πρώτο ημιτελικό του Europa League. Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το εν λόγω παιχνίδι και χωρίς να το θέλει, εκνεύρισε τους οπαδούς των «τζιαλορόσι».

«Δεν ξέρω καλά την Ρόμα και δεν την έχω δει να αγωνίζεται, ξέρω πως έκαναν δύο καλά παιχνίδια με τον Άγιαξ», ήταν η απάντηση που έθιξε τους Ρωμαίους.

Από την πλευρά τους οι φίλοι της ιταλικής ομάδας, θέλησε να απαντήσουν στον Νορβηγό τεχνικό και το έπραξαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Συγκεκριμένα κόλλησαν αφίσες με το πρόσωπό του, στέλνοντας παράλληλα κι ένα μήνυμα στους παίκτες της Ρόμα: «Παίξτε με τέτοιο τρόπο ώστε να μας θυμούνται».

Roma fans have put up posters of Solskjær, quoting "I don’t know them and I haven’t seen them play.”

Roma fans feel that Solskjær and #mufc are "dismissing" them as an opponent. [La Roma24 via @Sport_Witness]

The bottom of the poster reads "make sure he remembers us." pic.twitter.com/dCtLWUzJM9

— UtdDistrict (@UtdDistrict) April 27, 2021