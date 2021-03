Ο τερματοφύλακας των Τσέχων «έφαγε» όλες τις τάπες του επιθετικού των «διαμαρτυρόμενων» στο πρόσωπο σε έξοδο που επιχείρησε τη στιγμή που ο αντίπαλός του άπλωσε άτσαλα το πόδι και τον πέτυχε στο κεφάλι.

Η εικόνα του από τ' αποδυτήρια είναι τρομακτική, ωστόσο, φαίνεται ότι την έχει γλιτώσει μονάχα με επιφανειακά τραύματα...

Rangers forward Kemar Roofe was sent off for this challenge on Slavia Prague goalkeeper Ondrej Kolar, who had to be stretchered off the field. pic.twitter.com/4d77e1vN3z

— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2021