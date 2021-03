Ο Ουσεϊνού Μπα σφίγγει τα δόντια και δίνει το παρών στο σπουδαίο παιχνίδι του Ολυμπιακού εναντίον της Άρσεναλ. Ο Σενεγαλέζος μπήκε στην ενδεκάδα της αποψινής αναμέτρησης για τους «16» του Europa League.

Η ενδεκάδα με διάταξη 4-3-3: Σα, Λαλά, Σωκράτης, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Βαλμπουενά, Αραμπί, Μπρούμα.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Καραργύρης, Τζολάκης, Φορτούνης, Χασάν, Ανδρούτσος, Μασούρας, Ντρέγκερ, Χολέμπας, Σουρλής και Ραντζέλοβιτς.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άρσεναλ! / The line-up for today's match against @Arsenal ! #Οlympiacos #OLYARS #UEL #Football #LineUp​ @EuropaLeague pic.twitter.com/aATmB6wXnc

— Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) March 11, 2021