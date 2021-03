Αρτέτα: «Δεν έχουμε ξεχάσει τον περσινό αποκλεισμό, θέλουμε να αντιδράσουμε φέτος» (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πέμπτη (11/03, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Άρσεναλ, για τους «16» του Europa League και ο τεχνικός των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα τόνισε στη συνέντευξη Τύπου, τη σημασία του αυριανού παιχνιδιού το ιδιαίτερο reunion με τον Σωκράτη, αλλά και για τον περσινό αποκλεισμό της ομάδας του από τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τα επόμενα παιχνίδια και τη σημασία τους:

«Έχουμε μια κρίσιμη εβδομάδα μπροστά μας με τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια που πρέπει να δώσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το κύριο παιχνίδι είναι αύριο και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό».

Για το γεγονός ότι ξαναβρίσκει τον Ολυμπιακό στο δρόμο του:

«Προφανώς ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχθούμε και να ξεπεράσουμε αυτό που έγινε πέρυσι. Ο τρόπος που συνέβη στο τέλος και με την χαμένη ευκαιρία του Auba ήταν πραγματικά σκληρός για εμάς. Προφανώς δεν το έχουμε ξεχάσει και θέλουμε να αντιδράσουμε φέτος».

Για τη βελτίωση σε σχέση με πέρυσι:

«Νομίζω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Κοιτάζοντας πίσω στον τρόπο που παίζαμε πέρυσι και τον τρόπο που παίζουμε τώρα έχουμε βελτιώσει αρκετά πράγματα στο στυλ παιχνιδιού μας.»

Για την επανασύνδεση με τον Σωκράτη:

«Είναι ευχάριστο που θα δούμε ξανά τον "Πάπα" είναι τόσο καλός χαρακτήρας που του αγαπήθηκε από όλους στην ομάδα, ανυπομονούμε.»

Για τη κατάσταση του Σμιθ Ρόου:

«Βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του. Θα τον δοκιμάσουμε σήμερα στην προπόνηση για να δούμε αν θα μπορέσει να συνεισφέρει αύριο ή στα επόμενα παιχνίδια. Είναι σε καλό δρόμο και δουλεύει πολύ.»

