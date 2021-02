Ντιναμό Κιέβου – Μπριζ 1-1: Κράξιμο και βέλγικο προβάδισμα (vid)

Η Ντιναμό Κιέβου είναι 1η στη χώρα και χωρίς ήττα από τότε που έχασε από τη Γιουβέντους τον Δεκέμβριο. Γενικά λοιπόν πάει καλά, αλλά οι οπαδοί της φαίνεται ότι δεν γίνεται με τίποτα να αποδεχτούν τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπήρξε θρύλος με το αντίπαλον δέος, τη Σαχτάρ και έτσι, πριν την αναμέτρηση με τη Μπριζ για τους «32» του Europa League, άπλωσαν εις βάρος του πανό και είπαν συνθήματα για να φύγει.

Dynamo Ultras are out in limited but loud protesting force today

It may be -13 in Kyiv but it hasn’t deterred them from voicing their discontent with Lucescu and the Dynamo ownership (Surkis family)

‘Lucescu Go Away’

‘Surkis’ - the shame of Dynamo’ pic.twitter.com/zvSk2oK4Pj

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 18, 2021