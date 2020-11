Είχε καταντήσει προβλέψιμο, για κάποιους βαρετό. Η Σεβίλλη ήταν και παραμένει συνώνυμο του Europa League, σε σημείο που τυχόν αποκλεισμός από τον όμιλο του Champions League να αντιμετωπίζεται με σχετική αισιοδοξία από τους ανθρώπους της. Φέτος, ωστόσο, θα απουσιάσει με βεβαιότητα από τον αγαπημένο της θεσμό, καθώς με το γκολ στο 90+3’ επί της Κράσνονταρ σφράγισε την πρόκρισή της στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης από την 4η κιόλας αγωνιστική.

Παρ’ όλα αυτά, δεν θα μπορούσε να μην κάνει και το… κέφι της. Με μια υπέροχη ανάρτηση στο twitter, οι Ανδαλουσιανοί έδειξαν πώς πανηγυρίζουν οι υπόλοιπες ομάδες του Europa League στην είδηση της πρόκρισής τους και δύσκολα μπορεί να πει κανείς ότι απέχει από την πραγματικότητα.

Everyone in the @EuropaLeague right now pic.twitter.com/ueTEn2p3nn

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) November 24, 2020